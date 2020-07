Tapa-Narva rongiliinil katsetatakse suuremat kiirust

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on rongide kiiruse tõstmine Tartu ja Narva suundadel. Selleks teostati Tapa-Narva ja Tapa-Tartu lõikudel kapitaalremont, mille käigus vahetati välja kogu amortiseerunud raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid. Samuti laiendati antud lõikudel muldkeha ning suurendati selle kandevõimet.

Osaliselt kestavad tööd veel Tallinna-Narva vahelistes jaamades, mis samuti lõppevad suve lõpuks. Nüüdseks aga on tööd jõudnud nii kaugele, et saab teha katsesõite tõstetud piirkiirusega lõikudel. Katsesõidud on planeeritud läbi viia 8. juulil Tapa-Tartu ja 9. juulil Tapa-Narva lõigul.