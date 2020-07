Pane kirja oma Lada või Žiguli lugu

Näitusele on oodatud nii aastakümnete tagused lood auto ostmisest ja üheskoos läbitud kilomeetritest kui ka tänapäevased kogemused väärika masina taastamisest ja hobiautondusest. Ühtmoodi oluline on nii põnev foto, mõnelauseline kirjeldus autoga seotud emotsioonist kui pikem mälestuslugu. Väärtuslikud on nii erilised kui ka tavalised lood.