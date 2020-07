Rahvusvahelist filateelianäitust saab vaadata kolm päeva

Suur osa kogudest kajastavad läinud sajandi esimest poolt, kuid esindatud on ka ülemöödunud sajandi lõpu postiajaloo kogud. Lisaks paljudele võistleva filateelia kogudele, millele rahvusvaheline žürii jagab medaleid, on esindatud postimuuseumi kogu Eesti postmarkide kavandid.

Näituse korraldusmeeskonna juhi Kaido Andrese sõnul on tegemist korralise näitusega. "Viimastel aastatel on näitus kasvanud rahvusvaheliseks, osalevate riikide arv on olnud üle kümne. Sel aastal oleme maksnud lõivu koroonaviirusele, osalejaid on 14 riigist, soovijaid oleks olnud tunduvalt rohkem. Samas õnnestus näitusele saada esinduslik väljapanek Läänemere maade hansalinnadest ning hea ülevaade Eesti ja Soome iseseisvumise esimesest aastast," kõneles Kaido Andres.