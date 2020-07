Grossi Toidukaubad kasvatas käivet kõige rohkem

Ettevõtja nimetas kaks olulist märksõna, miks Grossi Toidukaupadel hästi läheb. “Eestimaine sealiha ja hinnapoliitika,” rääkis ta. “Värske liha ja lihatooted on see trump, mis meid konkurentidest eristab. Täna on Eestis nõudmine sealiha järele suurem, kui kodumaine tööstus suudab toota – vajakajääk on umbes 30 protsenti. Meie kasvatame ja töötleme sigu ise, oleme ühtlasi Lääne-Virumaa suurim seakasvataja.”