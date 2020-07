COVID-19 risk on Eesti inimeste jaoks päris madal

“Meil on selja taha jäänud suur piirangute leevendamine. Jaanipäev oli rohkem kui nädal tagasi ja kaubanduskeskuste avamise järel me ei ole haigestumuse tõusu näinud. See on meile lootust andev,” rääkis ta.

“See tähendab, et ka inimesed on teadlikud, et viirus ei levi niisama, vaid inimeselt inimesele. Praegu haigestumiste kiirus on madal ja olukord on kontrolli all,” ütles Härma.