Turismisektor võitleb edukalt keerulise koroonaaastaga

Kuigi turismisektoris toovad sel aastal leiva lauale siseturistid, on hea meel tõdeda, et nii mõnigi välismaalane on kaardi pealt Lääne-Virumaa majutusettevõtted üles leidnud. Need asutused, keda taasavastatud ei ole, teevad ümberkorraldusi.