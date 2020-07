Galerii: jooksjate paremik kruttis Rakveres põnevust

Naiste konkurentsis teisena lõpetanud kohalike lemmikut Kelly Nevolihhinit jäi 16-aastasest lõunanaabrist lahutama 14 sekundisajandikku. Võitja lõpuaeg oli 4.39,80, teisel 4.39,94. "Eks selle vedamise nahka läks," lausus olude sunnil kohe alguses jooksjaterivi etteotsa läinud Nevolihhin. "Ees tööd teha on raske ülesanne. Alati on palju lihtsam pärast [eesjooksja tuules] tulla."

Lääne-Viru mulluse parima naissportlase sõnul lootis ta küll, et keegi konkurentidest võtab vedaja rolli enda kanda, aga paraku lootuseks see jäigi. "Üksi vaikselt seal ees nokitsesin ja nii läkski – kes teeb ees tööd, see on kõige väsinum," lisas kodustaadionil lõpuspurdis kõik endast andnud, kuid siiski napilt esikoha loovutanud Kelly Nevolihhin.