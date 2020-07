Pressifoto aastanäitus jõuab Rakverre augustis

Näitus on avatud juulis Pärnu Kaubamajakas. Edasi näeb parimaid Eesti pressifotosid augustis Rakvere Põhjakeskuses, septembris Tartu ülikooli raamatukogus ning oktoobris taas Tallinnas, Rocca al Mare keskuses.

Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) koostöös Eesti Meediaettevõtete Liidu (EML) ning Canoni ja Overalliga on koostanud traditsioonilise pressifotode näituse, kus on väljas 2019. aasta parimad fotod, sealhulgas kõik võidutööd ja nominendid.

2019. aasta uudisfoto võitja on Postimehe fotoreporter Tairo Lutter fotoga "Rahvusspordiala lootused osutusid pätipoisteks", fotol on dopinguga vahele võetud murdmaasuusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu Seefeldis. Sama fotoga võitis Tairo Lutter ka "Aasta pressifoto 2019" preemia.

Parima olemusfoto auhinna sai Priit Simson Ekspress Meediast fotoseeriaga "Teistmoodi naabrid". Fotoseeria on tehtud Pelgulinnas justkui üksteise külge liimitud majadest. Parima spordifoto auhinna võitis Postimehe fotoreporter Sander Ilvest fotoga "Lohesurfar tormisel merel". Foto on tehtud oktoobris Vääna-Jõesuus toimunud surfivõistlusel Wave Classic 2019. Parima portreefoto tegi Dmitri Kotjuh Järva Teatajast. Fotol "Esimene naiskapten raudteelaevas" on Eesti esimene naisvedurijuht Margi Sander (25).