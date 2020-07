Kiri: jätkusuutlik küttimine

Mis aga juhtub siis, kui šaakali kombel leiab end siinsesse loodusesse passivat ka pesukaru, kes on näiteks Saksamaal ennast juba väga mugavalt sisse seadnud? Arvata on, et ei kulu enam väga kaua aega, kui see ülimalt nahaalne tegelane otsustab ennast Eestiski koduselt tundma hakata. Kas ka siis deklareeritakse, et tegemist on liigiga, kes on “võrdväärne meie pärismaiste liikidega, olgugi et ta on alles hiljuti siia levinud”, nagu väidetakse šaakali puhul?