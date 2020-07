Homsest saab tugiisik jääda sünnitaja juurde perepalatisse

Rakvere haigla sünnitusosakonna juhataja doktor Katrin Truupõld märkis, et kuigi tugiisikute sünnituse juurde lubamine on kauaoodatud, kehtivad sünnitusosakonnas endiselt ohutusnõuded. "Maski kandmine on kohustuslik," lisas ta ja täpsustas, et sünnituse järel saab kõrvaline isik haiglasse jääda perepalati olemasolul.