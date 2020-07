Kutsung korilastele: pärnad on õitest lookas lopsakad

Pärnad on sel aastal erakordselt lopsakad ja lookas õitekoorma all. Linnas levib juba mõnda aega hõrkmagus hõng. Rannikul ja jahedamatel aladel on niinepuud õitsemise algfaasis. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) teabejuht Tiina Neljandik rääkis, et pärnametsi ehk pärnikuid on Eestis ülivähe.