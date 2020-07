Praegu on soodne aeg kasevihtasid valmistada

Võrkpallitreener Mati Merirand on saunavihtade meisterdamises tänu aastatepikkusele kogemusele väga osav. “Eks need oskused pärinevad isalt, tema pealt on palju nähtud, kuidas teha. Oleme olnud kõvad saunatajad ja ilma vihata ei taha kuidagi sauna minna,” rääkis Mati Merirand.

Seda, milline on kuuseis, kui minna metsa kaseoksi viha tarvis tooma, Merirand ei jälgi. “Aeg on tähtis selles mõttes, et lehed peavad küljes olema ja viheldes mitte ära tulema. Kõige parem aeg selleks on jaanipäeva paiku. Aga ka sel ja järgmisel nädalal võib vabalt teha säilitamiseks vihtasid,” kõneles Merirand.