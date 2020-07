Joobes juhtimine lõppes kahele mehele vangistusega

Rakvere politseijaoskonna vanemuurija Maarika Männiku sõnul pole sääraste korduvrikkumiste puhul olulist rolli asjaolul, kas juhil tuvastatakse kriminaalne või väärteona kvalifitseeritav joove. "Mõlema mehe tahtlik süüteo toimepanemine näitab, et sama rikkumise eest määratud eelmine karistus ei põhjustanud nendes muutust õiguskuulekama käitumise poole. Ükskõik millises joobes juhtimine on kaasliiklejatele ohtlik – meeste kinnipidamise otsus oli elanike turvalisuse tagamise mõttes igati õigustatud. Patrulli ülesandeks on teostada liiklusjärelevalvet, et ühiskonda ohtu seadvad inimesed avalikust ruumist ajutiselt eemaldada – sellega sai patrull väga hästi hakkama," selgitas vanemuurija.