Kadrinas pannakse alus suvefestivalile Moosekants

"Moosekants on salongiõhtu formaadi jätk. See aasta veel päris täiskoosseisus bände ei lisanud kavva, aga ei saa pead anda, et järgmine aasta neid ei tule. Selline veits nunnu, hipilik-hipsterlik saab see olema ka tulevikus," rääkis Kadrina kultuurikoja juhataja Ahto-Lembit Lehtmets ja lisas, et piirangute tõttu oleks mõistlik müüa umbes kolmsada piletit. Tulevikus, kui viirusehirm maas, siis kindlasti rohkem. Festivali korraldatakse nostalgiakeskuse ja kultuurikoja koostööna.