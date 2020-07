Homseks kutsub Kriit kõiki huvilisi sõltumata sellest, kas rattasõitu harrastatakse iga päev või mitte, Ebavere tervise-spordikeskusesse Pandivere rattasõidule. Tegu on maastikusõiduga, kus kavas eri pikkusega distantsid. “Pandivere rattasõit toimub tegelikult juba kolmekümnendat korda, kuid sellises formaadis nagu praegu – maastikusõiduna – on see esmakordselt,” rääkis Kalle Kriit. Varem teati Pandivere rattasõitu mitmeetapilise Filter maanteerattasarja ühe jõuproovina, kus kohalikel oli enamasti asja ainult lastesõitudele, mitte 40–50-kilomeetrise tunnikiirusega sõidetavale põhidistantsile.