Naised – me oleme ilusad, ja kellegi arvamus ei või seda kahtluse alla seada

Ma pole alati olnud oma kehaga rahul. Võrdlusmomente teistega on olnud küllaltki palju. Enda ja teiste arvamusest hoolimata peaksime oma keha väärtustama ja selle üle uhked olema, mitte seda peitma. Kuid olen kogenud hetki, mil ma ei tahakski majast väljuda, sest lihtsalt ei tunne end ilusana.

Esmaspäeval avanes mul võimalus osaleda ühes projektis. Facebookis oli loodud üritus Workshop Naised Tsemendis. Projektil oli kaks eesmärki, mis olid ka selgelt ka välja toodud: võtta naise ülakehast kipsvorm, katta see hiljem tsemendiga ja kasutada valmis töid Kunda tsemendimuuseumis näitusel. Vajutasin going ning jäin edasist infot ootama. Mind valdasid väga suured kõhklused, kuna ma ei teadnud, mis mind täpselt ees ootab ning kas ma olen piisavalt avatud, et lasta oma peaaegu olematust rinnapartiist kipsvorm võtta.