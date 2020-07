Jalgpalli-Tarvas võttis satsi karikasarjast maha

Nimetatud võistlussari on mõeldud Eesti meistrivõistluste madalamates liigades kaasa tegevatele tiimidele. See tähendab, et Eesti meistriliigas ja ka kahes ülejäänud kodumaises tippliigas (esiliiga, esiliiga B) juba platsil käinud mängijatel ei ole lubatud juhendi kohaselt väikestel karikavõistlustel kaasa teha.