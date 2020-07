Õdusa atmosfääriga külapoed, mis supermarketitele silmad ette teevad

Siirad ja soojad külapoodide pidajad tervitasid Virumaa Teatajat ühel kolmapäevasel päeval esmalt ettevaatlikult, kuid seejärel juba naerulsui, jutustades elavalt igapäevaelust. Lääne-Virumaal vaatasime üle mitu külapoodi: Võhma, Käsmu, Tudu, Vao, Ubja, Ulvi ja Uhtna. Samuti saime kinnitust, et kahe külapoe – Eisma ja Venevere – uksed on praeguseks sulgunud. Nagu jutuajamistest selgus, äri ajada lihtne ei ole, kuid kindlasti pakub neisse sisse astumine omaette elamuse igale külastajale.

Saja üheteistkümne aastane Võhma pood

Valerik Hoolma on valmis näitama külastajatele arvelaua kasutuse kunsti. Tundub, et see polegi teab mis keeruline. FOTO: Marianne Loorents

Võhma poodi astudes tervitab leti tagant alati naerusuine Valerik Hoolma – mees, kes on poodi juhatanud üle kolmekümne aasta. Võhma pood on toimivate nimekirjas olnud Eesti ajast: alustas see enam kui sajand tagasi – 1909. aastal.

Märkimisväärne on, et tegevus pole selle aja sees kordagi katkenud. Poepidaja Valerik Hoolma küll nendib, et kauplus on rohkem muuseum, sest möödasõitjaid on rohkem kui uksest sisse astujaid. Sellest hoolimata toob tegevus ise naeratuse mehe näole. Ka Võhma külapoe lahtiolekuajad on sellised, nagu Valerik Hoolma sisetunne parajasti ütleb. Kui soovib, võtab ta vaba päeva, kui soovib, hoiab uksed avali nädal aega jutti.

“Külaelu on ikka see kõige parem elu,” jagab Valerik Hoolma elutarkust. Esmalt külalisi tervitav kollane viilkatusega maja peidab endas pikka ajalugu. Mida kõike need seinad räägiksid! Kuid ka poe sisemuses on palju, mida käega katsuda ja silmaga vaadata. Ajaloohõnguga puhtast piiritusest elu näinud arvelauani välja, viimane muuseas on kassaaparaadist olenemata kasutusel tänini. “Loomulikult ei tasu see [poepidamine] majanduslikult ära – rohkem on tegemist muuseumi kui poega,” nendib Valerik Hoolma.

Võhma pood asub tee ääres, kus liiklus väike. Ka buss peatub poe ees olevas bussipeatuses vaid mõned harvad korrad nädalas. Ja kuigi Palmse mõis jääb vaid kiviviske kaugusele, ei satu sealsed külastajad Valerik Hoolma juurest Võhma külapoest läbi astuma.

“Sellel suvel läheb alles teine ports jäätiseid,” ütleb Valerik Hoolma, Võhma poe süda ja hing. Kaupluses asuv külmlett on pigem väike ja rõhku on pandud sellele, mis säilib. “Ostetakse kalmuküünlaid ja WC-paberit. Nendega muret pole, et pahaks lähevad, aga ikka ja alati võetakse seda kõige odavamat,” räägib Valerik Hoolma. Hoolimata poe väiksusest, saab Võhma poes maksta kaardiga. Kuigi vahel on see omaniku Valerik Hoolma jaoks üks pusimine, saab hakkama küll.

Ajal, mil Virumaa Teataja Võhma poodi ja Valerik Hoolmad külastas, ootas poe juures autos vanem meesterahvas. Samal ajal kui Valerik Hoolma poodi tutvustava sildi ees seisatas, et fotograaf saaks pilti teha, muigas autos oodanud klient laialt. Kuid autost välja ei astunud.