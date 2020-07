Tunnustatud noorsootöötajateks tumedate pilvede kiuste

Kairit Pärna ja Greete Vaheriga vesteldes ilmneb edasiviiv jõud – harmoonia. Enesearengule suunatud ja individuaalsest lähenemisest lugu pidavad noorsootöötajad on iseendaga parimad sõbrad. Nende sõnul on just see aspekt tähtis, saamaks oma potentsiaali kasutada oskavateks inimesteks. See on nagu enda firma loomine, vastas Kairit Pärn, kui küsisin, mida noorsootöö endast kujutab. “Lennukad ideed ja pidev tahe areneda peavad olemas olema, lihtsalt rahastus tuleb mujalt,” tõi ta paralleele ettevõtlusega.