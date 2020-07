Nädala kaja: punn lendas pealt ja äri pääses valla

Möödunud nädal näitas, et hoolimata korjajate nappusest on turg maasikamüüjaid täis. Marja jätkub ja hinnad on mõistlikud, kohati lausa soodsad. Samuti peegeldavad automüüginumbrid majanduse hetkeseisu. Tore oli kuulda, et järjest enam ostetakse ökonoomsemalt töötavaid, seega vähem saastavaid sõidukeid. Samas võib, arvestades eestlaslikku ettemõtlemisvõimet, väiksema kütusekuluga auto ostmine olla seotud külma kalkulatsiooniga.

Siseturism on hoogustunud. Eestlane taasavastab mõisakultuuri ning leiab kodumaal kauneid paiku. Majutusasutused hingasid kergendatult, kui piirid avanesid, sest kohe tulid esimesed broneeringud ja juba on märgata Soome numbrimärgiga autosid ringi sõitmas.

Juulisse ja suve teise poolde planeeritud ja samasse aega edasi lükatud ürituste korraldamisega on tuli taga. Hajutamisnõuded leevenevad järjest, kuid kehtivad siiski. Rahval on lausa vajadus kokku saada, elavas esituses lavastusi vaadata ja muusikat kuulata. Pakutakse nii mitmekesist programmi, et kui enne ei olnud kuhugi minna ja midagi teha, peab nüüd sügavalt järele mõtlema, kuhu jõuab minna ja mida ära teha.

Vilu-vihmane ilm pigem soosib sel aastal osalemist, sest palaval päeval eelistab eestlane, kel niigi vähe võimalusi rannamõnusid nautida, supelda ja peesitada. Soojale maale sõitmine on jätkuvalt riskantne ja mõningate takistustega. Ürituste laine rullus üle maakonna nagu hiljutine keeristorm üle Pajusti. Tardumusest toibumine on erinev ja ikka saabub meil suvi ootamatult. Samal ajal kui meelelahutajad madalstardis oma hetke ootasid, et reegleid rikkumata rahvast rõõmustada, jäid teenuseosutajad jänni ega suutnud võimalusel sarvist haarata. Eelmisel nädalavahetusel oli nii parkimisvõimaluste kui ka toitlustuskohtade nappus. Samas avatakse varsti siin-seal kodukohvikuid.