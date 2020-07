Avatud talude päev saab avalöögi Simunas

Kuues üleeestiline avatud talude päev on pühapäeval, 19. juulil, kui külastajatele avavad oma uksed 282 talu ja maaettevõtet üle Eesti. Neist kolmveerand on valla juba laupäeval. Avatud talude päev avatakse pidulikult 18. juuli keskpäeval Simunas Lääne-Viru suurimate kartulikasvatajate juures.

Kaubamärk Kartul Simunast koondab K&G Saarelt OÜ ja Simuna Remox OÜ toodangut, selgitas ettevõtete turundaja Ellen Anett Põldmaa. Nad on osalenud avatud talude päeval varemgi, kuid tänavune on eriline selles mõttes, et üleeestiline üritus kuulutatakse 18. juulil avatuks just nende õuel. “Maaeluminister eelistas avamisürituse teha seal, kus reaalselt tööd tehakse, ning seekord meie juures,” rääkis Ellen Anett Põldmaa.