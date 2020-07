Piltuudis: Vallimäel toimusid vabaõhulavastuse jaoks filmivõtted

Kutselisi ja harrastusnäitlejaid juhendas lavastaja Üllar Saaremäe. Projekti operaator on Jaanus Lekk, kes rääkis, et praegu võeti linti just kõige keerulisemad võitlusstseenid. Amfiteatri plaaniga etenduspaigas peab minimaalse lavakujundusega hakkama saama, seepärast lisatakse lavastusse keskaegset sõjaatmosfääri osaliselt filmikaadritega, mida kuvatakse taustale, samal ajal kui näitlejad esitavad elavas kehastuses stseene. “Eks selliseid tuul-pajuokstes-kaadreid saab veel terve suvi juurde teha,” ütles operaator Jaanus Lekk. Vallimäe vabaõhukompleksi avaürituseks kavandatud lavastus lükkus eriolukorra tõttu järgmisse suvesse. Massi- ja ohtralt võitlusstseene kätkevat prooviprotsessi ei saanud varem alustada, kuid asjaosalised ei istu tegevusetult ning on võinud teha ettevalmistusi tormamata.