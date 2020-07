Võsul tähistatakse Georg Otsa sajandat sünniaastapäeva

12. juuli kell 19 avatakse pidulikult Georg Otsa bareljeef Võsu rannaklubi seinal. “1970. aastatel tegi skulptor Erika Haggi bareljeefi Georg Otsast, mis pandi üles laevale Georg Ots,” selgitas idee tagamaid Toomas Lepp. “Kahjuks seda Eestile kuulsust toonud laeva enam pole. Kuna tegemist on kauni kunstiteosega, tekkis meil idee teha sellest pronkskoopia ning asetada see Võsu rannaklubile mälestuseks kuulsale lauljale, kes Võsul oli oma mees. Nõusoleku bareljeefi paigaldamiseks on andnud ka Erika Haggi pärijad.”