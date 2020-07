Uljaste järvest püüti purakas pooleteisekilone hiigelahven

Enne sellist hiidahvenat ei olnud isa poja sõnul isegi kilost isendit kätte saanud. “Varasemalt on pigem püüdnud selliseid paarisajagrammiseid kalu, see lõi ta rekordi ikka pika puuga üle,” kõneles Martin Provornikov ning lisas, et ahvena teekond lõppes õhtul pere toidulaual. “Panime kala ahju ja tegime ära. Mõnusalt rasvane ja maitsev oli,” märkis ta.