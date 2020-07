Kuuleka koera konkursil oli sel korral neli võitjat

Politseimuuseumi juhataja Andrus Eesmaa ütles, et kui kolmandat korda võib nimetada traditsiooniks, siis on kuuleka koera konkurss juba väike Politseimuuseumi traditsioon. "Osalejaid oli üle Eesti ja meeldivalt palju – meie konkursi rekord. Arvestades ilma ja valitsevat olukorda olime valmis palju tagasihoidlikumaks huviks."

Newfoundlandi tõugu koolitatud vetelpäästekoeri on Eestis umbes 20, kuid paraku pole nad paberite põhjal teenistuskoerad, vaid tavalised lemmikloomad. "Miks see nii on, peab küsima siseministrilt, kuid jah, vetelpäästekoeri Eesti seadused teenistuskoertena ei tunnista ja seepärast pole nad ka igapäevaselt ametis," rääkis MTÜ Märjad Käpad Pärnumaa osakonna eestvedaja Hiie Paas. "Meie koerad osalevad ennetusüritustel ja sellistel, nagu täna siin, kuid randades nad ametlikult valvet ei pea."

Vetelpäästekoer Shuli käivat siiski aeg ajalt Viljandi järve rannas jalutamas. "See on vale arvamus, et vetelpäästekoer tormab igat ujujat kohe "päästma"," rääkis Hiie Paas. "Treenimata koer küll – tema tahab kohe kõigele järele minna. Treenitud koer ootab kannatlikult peremehe käsku ja läheb uppujat päästma ainult koos temaga, olles uppuja abistamisel "mootoriks" ehk tegelaseks, kes aitab kaldale ujuda. Üksinda koeri uppujat päästma ei lubata, see võib nii koera kui uppuja jaoks halvasti lõppeda."