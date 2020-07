Tähelepanelikud liiklejad aitasid koerajuhtidest politseinikel tabada roolijoodiku

"Olime koos kolleegiga teel Viru-Nigulasse, kui Vaala keskuse lähistel jäi silma kummalist sõitu teinud KIA," rääkis Häirekeskusesse helistanud mees. "Jäi keset ristmikku seisma, seejärel oleks ringristmikul pea-aegu otse pannud. Kuna sirget sõidujoont ei suutnud ta ka hoida, tuli meile mõlemale korraga pähe, et ilmselt on purjus ja otsustasime helistada Häirekeskusesse."

Sämilt pööras roolijoodik Kiviõli poole, kuid jäi peagi teepeenrale seisma. "Ta sõitis ka ristmikul väga kummaliselt," rääkis roolijoodikut jälitada aidanud mees. "Ilmselt sai aru, et me talle järgneme ja pidas ise teepeenral kinni. Sõitsime esialgu KIA-st mööda – autos oli vaid juht üksinda, vanem mees – kuid pöörasime kohe ringi ja tulime selle kahtlase auto juurde tagasi. Läksin tema juurde – kolleeg oli samal ajal Häirekeskusega jätkuvalt ühenduses, kust paluti kirjeldada pea igat liigutust, mida mina või arvatav roolijoodik teeb. Tegelikult oli ta väga rahulik ja rääkis minuga viisakalt. Põhjendas, et tuul kõigutas autot, seepärast vänderdas. Võõrast inimest on raske hinnata, aga mulle tundus ta küll purjus olevat."