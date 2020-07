Mahu kodukohvik tormituult ei kartnud

"Meile endilegi on üllatus, et rahvast on nii palju," rääkisid Mahu küla elanikud Merike Mäe, kes on hobimesinik ja kauples oma "karja" saagiga, ning Marily Vassar läbisegi. "On oma küla rahvast, on täitsa võõraid, on inimesi Tallinnast, Tartust ja Soomest."