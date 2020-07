Ameeriklasi kruiisis oodatust vähem

"Praegu on vaikne, aga mõned autod on veel tulemas," tõdes ettevõtmise korraldaja Reigo Koppel Ameerika autode fänne koondavast klubist Fullsize.

Miks antud seltskonnale Ameerika autod meeldivad? Rüüpavad need ju palju kütust ja on lihtsalt suured ning kohmakad. "Mugavus. Kui sõidad, siis istud nagu laias laevas," vastas Koppel. "Ka väikebussides reisijana sõites on sama tunne – kõigile jagub ruumi."