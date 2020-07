Viinistu kunstimuuseumis värskendati väljapanekut ja avati uus näitus

Lisaks avati Viinistu Tünnigaleriis Anna Litvinova näitus "Antarktika200" – kunstnik tegi kaasa ühe etapi mootorpurjeka "Admiral Bellingshausen" reisist Antarktikasse ja joonistas purjekal üles meremeeste näod ning tegevused.

"Eelmine ekspositsioon oli kaootiline näitus, nüüd võib seda asja siin nimetada juba galeriiks," kinnitas Viinistu kunstimuuseumi omanik, kollektsionäär Jaan Manitski.

Manitski ei tea täpselt, mitmest kunstiteosest tema erakogu koosneb. Püsinäituse ülespanekut koordineerinud Nordic Baltic Art Center NOBA juhi Andra Orni sõnul koosneb uus ekspositsioon umbes 400 eksponaadist ja Manitski hinnangul moodustab see umbes kolmandiku tema kogust.

Kollektsionäär ei osanud või ei tahtnud nimetada ka oma lemmikteost. "Oleneb meeleolust, ilmast ja tuule suunast," lausus ta muheledes.

Väga rariteetseid väljapanekuid leiab Eduard Viiraltile pühendatud toast – näiteks ümbrikele ja ajalehenurkadele kriipseldatud visandid, kust tunneb ära nii Berberi tüdruku, lamava tiigri kui ka kuulsa kaameli, mis sarnanevat ühele meie presidendile. Kuidas sellised haruldused kollektsionääri kätte jõuavad?

"Veel 25 aastat tagasi võis Pariisi antikvariaatide kõige tagumiste karpide põhjadest selliseid asju leida," vastas Jaan Manitski. "Eks ma ise olen ka seal tuhninud."

Uuenenud väljapaneku kohta rääkis kuraator Andra Orm, et see on läbilõige Jaan Manitsiki eriilmelisest kogust. "Uus väljapanek toob ühele pinnale kokku rohkesti imetlusväärset Eesti kunsti – kohtuvad oksjonite tipud nagu näiteks Köler ja kaasaegse tänavakunsti lemmikud nagu Edward von Lõngus, mille kõrval väärivad avastamist vähemtuntud autorite teosed,“ lausus ta.

Anna Litvinova näitus "Antarktika200" on eksponeeritud Tünnigaleriis. Sealt leiab nii klassikalisi maale kui ka laevapurjedele kantud nägusid ja tegevusi. "Ma ei muutnud hiljem kuival maal mitte ühtki joont, kõik need on sündinud merel kõikuvas purjekas," kinnitas Litvinova. "Mulle koputati uksele ja kutsuti kaasa. Kõik õiged valikud tulevad siis kui tulevad, ma ei kahelnud hetkegi, kas minna või mitte. Ainus, kellega oli probleem, oli mu ema, kellele ma ei julgenud öelda, et lähen pikale merereisile mitte korraliku laeva, vaid väikese purjekaga."

"Elasin meestega külg külje kõrval koos. Nad nägid, kuidas mu tööd sünnivad. Mõnele meeldis modelliks olla, mõnele mitte," jätkas Litvinova. "On küsitud, miks on piltidel nii palju Priit Kuuske. No aga vaadake tema nägu, vaadake, milline karisma."