Väike-Maarja juurtega korvpallur astus karjääris uue sammu

Hugo Erkmaa sõnul näitas Trapani tema vastu üles väga tõsist huvi, kuivõrd viimastel nädalatel on suheldud ja tulevikku arutatud praktiliselt igapäevaselt. See oli ka põhiline põhjus, miks kuus aastat tagasi Itaaliasse siirdunud mängumees samal liigatasemel heidelnud GeVi Napoli tiimist nüüd Sitsiiliasse siirdub.

"Kindlasti olin väga rahul, kui selline võimalus ja pakkumine tuli ja mulle tundus koheselt, et see on õige koht, kuhu minna," kõneles Hugo Erkmaa. "See on kindlasti järgmine samm edasi karjääris, mida ootasin."