Kulina mõisa hobune tekitas Rakveres elevust

Kulina mõisa ja hobuse perenaine Evelin Poolamets sõnas, et võtted läksid kenasti. "Hobuse jaoks oli linnuses isegi lasipuu olemas," kõneles ta. Kui töö tehtud, otsustas pererahvas, et kui juba linnas ollakse, võiks loomale ka linnakeskkonda tutvustada ja teda sellega harjutada.

Poolametsa sõnul on ta väga rahul, et Pikk tänav uuendati, muuhulgas on see ka hobusega liikumiseks igati sobilik.