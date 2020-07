Kadrina Kirikus esitatakse kõrgetasemelist orelimuusikat

Ta on esinenud on ta nii mitmel pool Poolas, arvukates Euroopa riikides kui ka Ladrina-Ameerikas, Venemaal ja Hiinas. Lisaks muusikale on Bąkowski-Kois õppinud Krakowi Ülikoolis ajalugu ja omandanud filosoofiadoktori kraadi. Dariusz Bąkowski-Kois on Eestit külastanud ka varem. Sel suvel esineb ta Pärnu Orelifestivalil, Tallinna Toomkiriku orelipooltunnis ning Rapla kiriku orelisuve kontserdisarja raames. Kadrina kiriku kontserdi korraldab Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus oma iga-aastaste suvekontsertide sarjas. Kavas on Bach, Liszt, Kerll ja Kerckhoven.