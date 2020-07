Tarvo Sõmer osaleb Ohtu mõisa tallis etenduvas lavastuses

Rakvere teatri näitleja Tarvo Sõmer rääkis, et need, kes on varasemalt näinud Peet Vallaku novelli "Epp Pillarpardi Punjaba potitehas" järgi tehtud lavastusi, saavad täiesti uue elamuse osaliseks. Vallaku tekstist ei ole palju järel, vahest ehk algne idee. "Kaks korda pani eriolukord meil töö seisma, aga nüüd on ta valmis ja on, mida vaadata. Natuke on tantsu, aga muidu on tegu sõnalavastusega," rääkis Sõmer.