Kadrina vallas asuvalt Jõetaguse harjutusväljakult võib laupäeval laske kosta

Võistlusel osalevad litsentseeritud laskesportlased Viru Laskeklubist ja teistest Eesti SRA-laskespordi klubidest. SRA sovellettu reserviläisammunta – on meie põhjanaabrite loodud laskespordiala, mille reeglid on kehtestanud Soome Reservväelaste Spordiliit (RESUL).

Võistluse korraldab Viru Laskeklubi ja võistluse eest vastutavaks isikuks on määratud rahvusvahelise kategooria laskespordikohtunik. Lasuhelid võivad kosta Kadrina, Jõetaguse, Orutaguse, Neeruti, Vandu ja Hulja asulasse. Rakendatavate ohutusmeetmetega on tagatud, et oht inimeste tervisele ja varale puudub. Viru Laskeklubi loodab kohalike elanike mõistvale suhtumisele.