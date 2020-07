Rakvere tennisiste ootavad varsti ees mängud esiliigasse püsimajäämiseks

Esiliigasse püsima jäämiseks tuleb Rakvere Tenniseklubil alistada teises liigas oma alagrupi võitnud Tallinki tennisekooli tiim. Matš peetakse augusti alguses Tallinnas Kadri-oru tennisekeskuses. Siim Tuus märkis, et selleks ajaks on rakverlastel lootus saada rivvi tagasi põlveoperatsioonist taastuv Marek Marksoo. “Mareki sõnul on šansid teda väljakul mängimas näha päris head, aga sellistel puhkudel tuleb alati olla ettevaatlik,” lisas kapten.