“Mingid jutud käivad, aga midagi kindlat veel ei ole. Mõned pakkumised on olnud ka üsna konkreetsed, kuid pidasin paremaks need tagasi lükata. Itaalia ja Hispaania variandi olen praegu enda jaoks välistanud,” kõneles 28-aastane Veideman. Mängumees lisas, et hetkesituatsiooni arvestades eelistab ta jääda kodumaale. “Kui siin räägitakse [koroonaviiruse] võimalikust uuest lainest, siis ei ole mul mingit tahtmist jälle välismaal passida,” lausus Rain Veideman, meenutades eelmise hooaja lõpu kogemust Itaalias, kus ta pidi kuu aega viibima Roomas isolatsioonis.