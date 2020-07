Seiklusretk Setumaalt Virumaale pani proovile keha ja vaimu

Seiklusvõistluse kaasa teinud Tamsalust pärit Tanel Uudeberg kõneles, et pikk retk pani omajagu proovile. Ta sõnas, et ega ettevalmistuseks tal kuigivõrd aega ei jäänud. “Ma ei pidanud seiklusretkele üldse minema. Aga paar päeva enne võistlust selgus, et toreda sõpruskonna üks liikmeid ei saa osaleda, ja nii tehti mulle ettepanek,” kõneles Tanel Uudeberg.