Arkna mõis otsib uut omanikku

Kinnisvaraportaalis kv.ee müüakse Arkna ajaloolist mõisakompleksi 1 800 000 euro eest. Arkna Mõis OÜ tegevjuht Olle Saare ütles, et praegused arendajad on toimetanud mõisakompleksis 2014. aastast. “Paraku hakkab jõud raugema, ilmselt soovisime liiga palju ette võtta ja ei jagu energiat,” kõneles Saare.

Mõisakompleks asub umbes 30 hektaril ning koosneb 16 hoonest, millest 11 on arvel mälestisena. Müügis oleva kinnistu juurde kuulub praeguse omaniku korrastatud mõisapark, mille osaks on taastatud viljapuuaed, kus kasvavad vanad, mõisaaegsed sordid – on õuna-, kirsi-, ploomipuud, marjapõõsad. Täielikult on mõisakompleksi hoonetest ennistatud kunagine jääkelder, mida nüüd kasutatakse kauplus-kohvikuna, töid on tehtud ka 1879. aastal valminud peahoone uuendamiseks.