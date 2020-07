Kadrina tervisekeskuse ümbruse kõrghaljastus istutati vabast tahtest

Abivallavanem Aare Laasi algatas volikogu koosolekul väikese arutelu sel teemal ja lisas, et on tulnud ettepanek pöörduda rahva poole, et leida toetust puude soetamiseks. Volikogu esimees Madis Viise küsis volikogu liikmetelt otse, paljud neist oleks valmis panustama ja võibolla istiku ise välja ostma. Enne kui ta lausega lõpule jõudis, kõlas esimene hääl, et mina olen nõus, ning siis tõusis kätemeri, sest enamik olid nõus panustama. Ilus hääletamine!