Jõhvi uus Apollo kino alustas teekonda multifilmiga

Apollo Kino Balti turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets ütles, et kahe saaliga kokku 178-kohalisse kinno on paigutatud uusimad üliterava resolutsiooniga laserprojektorid ja spetsiaalselt Jõhvi kinosaalide jaoks projekteeritud võimas helitehnika, et vaatajad saaksid kogeda suurepärast filmielamust.