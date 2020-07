Enno Must: koroonakriis tõi languse majanduslikult, kuid tõstis esile inimliku headuse

Osaühingul Jäneda Mõis on praegu kibekiired päevad – hiljuti saadi luba talupäevade korraldamiseks. 29. korda peetavate talupäevade ettevalmistusaeg on tavalisest napim, kuna koroonaviiruse leviku ulatus suvel polnud ette teada ja seepärast ka ürituse toimumise võimalikkus. Hoopis rohkem kui talupäevade korraldust on koroonakriis aga mõjutanud muud tegevust.