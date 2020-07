Taimekasvatajate ja mesinike ühised pingutused on vilja kandnud

Teadaolevalt pole sel aastal taimekaitse tõttu mesilasi hukkunud ja kuna peamised taimekaitsetööd peaks tehtud olema, on kõike suurema riskiga aeg ületatud. Edu võtmeks on koostöö ning selle aluseks põllumeeste ja mesinike omavaheline suhtlemine. Viimastel aastatel on põllumeeste esindajad, mesinikud ja valdkonna ametnikud teinud tihedat koostööd ja panustanud nii keskkonna, taimede tervise kui ka tolmeldajate ning sealjuures mesinduse kui põllumajandusvaldkonna kasukoosluse saavutamisse. Tehtud on mitmeid erinevaid lisategevusi ning endiselt on suur rõhk kõikide osapoolte teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevustel. Näiteks korraldas sel aastal Põllumajandusamet koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga veebipõhise usaldusmesinike teabepäeva, kus räägiti muuhulgas ka taimekaitse vajalikkusest ning ka mesinikele suunatud „Teavita teadlikult!“ juhendist, mida on ajakohastatud. Samuti on oluliselt suurendatud keskkonna ja putukate heaolu teemade osakaalu taimekaitsetöötajate regulaarsetel koolitustel.