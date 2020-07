Kadrina Vabadussõja mälestusmärgi jalamile jäeti leivapäts

Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson, kes leivapätsi avastas, ei osanud arvata, kas see on unustatud või meelega langenutele jäetud. Unustamine tundus siiski väheusutav, sest tegu on ikkagi käsitööna valminud koduleivaga. Õpetaja ei osanud seda seostada mingi kohaliku kombega, kuigi komme lahkunutele ande tuua on sama iidena nagu matusekombed üldse. "Mina näen ka sellist asja esimest korda," nentis kirikuõpetaja ja lisas, et Kadrina kandis ei ole väga haual einestamise traditsiooni.