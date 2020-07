Rakveres turiste ohustanud hoone sein varises kokku

"Oh sa raisk," ütles Virumaa Näituste juht Raivo Riim kontoriaknast värsket varingut silmitsedes. Riimi sõnul oli ta eile õhtul kella viie ajal näituse avamisel koos seltskonnaga rabarberite ja piparmünditaimede kasvamist imetlenud just selles kohas, kuhu nüüd olid rasked kivikamakad lennanud. Rabarberite suure kasti oli varing peaaegu hävitanud ja liigutanud umbes pool meetrit.

Varisenud hoone müür on jalakäijatele mõeldud puhkeplatsi tagumises nurgas. Riimi sõnul turistid ja teised uudistajad sinna ei lähe, vaid on platsi eesosas või tõttavad selle kõrvalt otse Vallimäele.

Müüri varisemist nägid pealt kaks juhuslikult mööda sõitnud meest. "Tolmupilv oli üleval," kirjeldas üks neist varingut. Samas juhtis mees tähelepanu, et platsi teises otsas on samuti varisemisohtlik müürijupp. See aga on täpselt tee ääres, mida mööda Riimi sõnul turistid Aqva poolt tulles Vallimäele lähevad.

Rakveres Pikal tänaval on vana tõllakuuri varisenud seina vastas varisemisohtlik müür, mis jääb tee kõrvale, mida mööda Aqva poolt tulijad, eeskätt turistid, Vallimäele lähevad. FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Täna esimest päeva puhkusel olev Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et varingust teada saades võttis ta kohe ühendust linna haldusspetsialistidega, kes ohtliku ala turvalindiga piirasid. Meeri sõnul on puhkeplats sisustatud ilusa tänavamööbliga ja praegu arutatakse, mis edasi saab. "Kui puhkeala on ohtlik, siis tuleb midagi ette võtta," sõnas Varek ja lisas, et linn taotles juba varem riigilt raha sealsete varisemisohtike müüride renoveerimiseks, kuid ei saanud.

Rakvere abilinnapea linnapea ülesannetes Rainer Miltop rääkis, et varingule aitas kindlasti kaasa hiljutine torm. Esialgu paigaldati ohulindid nii nüüdse varingu kui ka pealtnägija vihjatud turistide tee kõrvale jäävale ohtlikule kivimüürile juurdepääsu piiramiseks. Tervet puhkeplatsi Miltopi sõnul veel kinni ei pandud, vaid näiteks Vallimäele saab minna platsi keskelt. Samas uuritakse, et kas on vaja ohuala veelgi suurendada.​

Miltop viitas samuti linna ammusele murele, mille lahendamisel riigilt toetust ei leitud. Nüüd tehakse uus projekt, et saada raha ohtlike varemete renoveerimiseks.