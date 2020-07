Tapa käsipallimeeskond noolib koondislasi

Tapa meeskonna kauaaegne eestvedaja Elmu Koppelmann lausus, et tiim on tänaseks ametlikult registreeritud nii Balti liigasse kui ka Eesti meistri- ja karikavõistlustele. "Nimekirjas on praeguse seisuga 24 meest ja paari Eesti mõistes tippmängijaga, kes kuuluvad samuti rahvuskoondisesse, läbirääkimised käivad," lausus ta saladuseloori rohkem kergitamata ja pallurite nimesid nimetamata.