Rakvere-Haljala maanteele paigaldatud kiiruskaamera on ajavahemikul 1. juunist kuni 15. juulini fikseerinud 68 lubatud sõidukiiruse ületajat.

Lubatud suurim sõidukiirus on sel teelõigul 90 kilomeetrit tunnis. Väljastatud trahviteadete keskmine kiiruseületamine on 5 kilomeetrit tunnis. Seega on keskmine hoiatustrahv 15 eurot. (VT)