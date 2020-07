Teenekas maadlustreener sõrmitseb kirikutes kitarrikeeli

Jumalateenistusi viib läbi Kadrina koguduse õpetaja ja Viru praostkonna abipraost Meelis-Lauri Erikson ning Aleksander Jairus esitab klassikalisel kitarril neli-viis barokkmuusikapala. Jairus ei armasta ennast reklaamida, sest tegemist on hobiga. "Põhitöö on mul treeneritöö," rääkis ta ja selgitas, et tal on muusikaline haridus, kuna õppis noorpõlves klassikalist kitarri, mis on jäänud üheks osaks tema elus. "Vahel tüütab ära see sporditeema, sest ma olen seal üleval juba ära käinud ja selles ei ole midagi huvitavat. Siis tahad natuke vaimule ka toitu," kõneles Jänedal elav Aleksander Jairus, kes tähistas veebruaris oma seitsmekümnendat juubelit.

"Olen teinud ka heategevuskontserte, kui kirikutel on vaja mõneks remondiks koguda," kõneles ta ja selgitas, et esinemine on pigem võimalus mängida, sest raha pole omaette eesmärk. "Hingerahu ja inimestele rõõmu pakkumine on esmane selle asja juures," rääkis mees.