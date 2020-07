Rakvere kolledži maja saatus selgub sellel aastal

“Loodame, et saame selles osas aasta jooksul selgust,” lausus Kula. Ta lisas, et ei saa välistada olukorda, et kui Tallinna ülikool ei leia hoonele rakendust, siis müüakse see maha. “Rakvere linnaga pole veel läbirääkimisi pidanud, aga see on väärt mõte teemat üheskoos arutada ja Tallinna ülikoolil on plaanis seda kindlasti teha,” märkis Kertu Kula.

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et hoone kasutuse üle on peetud arutelu ja leitud, et kui linnal tekib vajadus lastehoiukohti juurde luua, siis see oleks üks variant. “Pika tänava majal on ehedus, seal on puuküte ja ahjud, teisalt on see suur kohustus – külmaperioodil peab seda kütma,” arutles linnapea. Triin Varek lisas, et praegu on omavalitsusel erasektoriga lepingud tehtud, 1,5–3-aastastele mudilastele on lastehoiukohad olemas.