Vaade: kaks aastat ajateenistusest

Algus on enamikule kaitseväes keeruline. Keegi sõimab, keegi käsib kogu aeg kuskil olla, vaba aega peaaegu üldse ei ole ja mõned tegevused tunduvad äärmiselt mõttetud. Millest aga tol hetkel aru ei saada, on see, et nii vaimselt kui ka füüsiliselt muututakse seeläbi tugevamaks kui kunagi varem. See, et kodus internet tormisel õhtul veidi katkendlik on, on täielik pseudoprobleem. Sain sellest aru siis, kui pidin tühja kõhu ja valutava seljaga märjas lombis magama.