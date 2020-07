Doktor Kersti Veidrik: paneme sügisest tervisekeskused ooteasendisse

Rakvere tervisekeskuse doktor Kersti Veidrik rääkis, et keskus valmistub koroonaviiruse teiseks laineks – jälgitakse kaitsevahendite varusid ja tellitakse ka juurde. "Meil on kohustus hoida ühe kuu varu, aga me püüame varuda kolme kuu jagu kaitsevahendeid," ütles Veidrik. Ta lisas, et praegu on kaitsevahendite saadavus hea, ehkki tarvikud on küll hinna poolest veidi kallimad.

Doktor Veidrik nentis, et suurimaks probleemiks võib koroonaviiruse naasmisel saada inimeste käitumine. Kui oli eriolukord, siis suudeti korda hoida tänu sellele, et tervisekeskuse uksed olid kinni.

Doktor rääkis, et kui maja avati, siis, üllatas neid inimeste käitumine. "Meil olid kirjad igal pool, need olid inimestele nagu mitte midagi. Tuldi, istuti rahumeeli tundideks maha ja räägiti juttu. See oli kummaline, et kõik oli meelest läinud," tähendas Veidrik.

Sügisest rääkides sõnas ta, et kuna on karta, et haigused naasevad, panevad nad reeglid paika. "Plaanime augustis kohtuda tervisekeskuse ja laste tervisekeskuse inimestega ning panna majad uuesti ooteasendisse," ütles Veidrik.